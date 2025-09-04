Logo R7.com
Festival Braseiro 2025: Rondonópolis recebe maior festa de churrasco do Brasil

Festival reúne cerca de 6 mil pessoas e 500 voluntários à frente das estações de churrasco. Os ingressos ainda estão à venda nas lojas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

Festival reúne cerca de 6 mil pessoas e 500 voluntários à frente das estações de churrasco. Os ingressos ainda estão à venda nas lojas Celeiro Carnes de Rondonópolis e Cuiabá, ou pelo site do evento. Carne no ponto, bebida gelada, música boa e muita solidariedade. Esta é a combinação perfeita que o Festival Braseiro promete entregar no próximo dia 06 de setembro, em Rondonópolis. O evento será realizado das 15h às 21h, no estacionamento do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes.

