Festival da Pamonha da Comunidade Rio dos Peixes começa nesta sexta (18)

A 6ª edição do tradicional Festival da Pamonha da Comunidade Rio dos Peixes, localizada às margens da rodovia MT-251, começa nesta sexta-feira (18) e segue até segunda-feira (21). Com atrações gastronômicas à base de milho, o evento busca impulsionar a economia local e estimular o turismo na região. A programação inclui apresentações culturais e música regional.

