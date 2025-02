Festival de Esportes de Praia reuniu mais de 50 equipes em Lucas do Rio Verde A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer realizou, neste fim de semana, mais uma edição do Festival...

Momento MT|Do R7 10/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share