Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães 2025 reúne grandes nomes da música nacional A 38ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães está programada para ocorrer de 18 de julho a 3 de agosto de 2025, oferecendo... Momento MT|Do R7 29/01/2025 - 10h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 10h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 38ª edição do Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães está programada para ocorrer de 18 de julho a 3 de agosto de 2025, oferecendo uma programação diversificada que promete agradar a diversos públicos. O evento, com entrada gratuita, contará com apresentações de renomados artistas nacionais, além de uma variedade de atividades culturais e opções de lazer para os visitantes. Não perca a chance de saber mais sobre este evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão aprova repasses condicionados à defesa agropecuária

PF e PM apreendem caminhão com eletrônicos descaminhados em Matelândia/PR

PF prende passageiros transportando drogas e medicamentos