Momento MT |Do R7

Festival de Inverno de Chapada oferece diversas atrações gratuitas à população com o apoio do Governo de MT O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães oferece diversas atrações gratuitas para a população, a partir desta sexta-feira (25...

O Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães oferece diversas atrações gratuitas para a população, a partir desta sexta-feira (25.7), com o patrocínio do Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Distribuída em palcos e espaços culturais por toda a cidade, a programação conta com shows nacionais e regionais, oficinas, exposições de artes visuais, sessões de cinema, manifestações populares, feiras gastronômicas e de economia criativa.

Não perca a chance de aproveitar tudo que o Festival de Inverno tem a oferecer! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: