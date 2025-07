Festival de Lambadão valoriza artistas locais e ritmo cuiabano

O Festival de Lambadão, promovido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, movimenta o palco principal da 57ª Expoagro nesta terça-feira (15), das 21h às 2h da madrugada. O secretário de Cultura, Johnny Everson, convidou a população a participar do evento e a celebrar os ritmos que representam a alma do povo cuiabano. Segundo ele, com entrada gratuita, o festival é uma oportunidade valiosa para as bandas e cantores regionais mostrarem seu talento e para a comunidade reafirmar sua identidade cultural, sua força.

