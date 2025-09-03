Festival de Praia do Festeja Sinop começa neste domingo (07); confira as orientações
O Festival de Praia do Festeja Sinop 2025 começa neste domingo (07) na Praia do Cortado, às margens do Rio Teles Pires, e segue nos...
O Festival de Praia do Festeja Sinop 2025 começa neste domingo (07) na Praia do Cortado, às margens do Rio Teles Pires, e segue nos dias 13 e 14 de setembro. A programação inclui shows regionais nos dois primeiros dias e encerra no dia 14 com a apresentação nacional do cantor Matheus Fernandes. O evento integra as comemorações dos 51 anos de Sinop e terá portões abertos às 8h, com permanência autorizada até às 17h. Para garantir a segurança e o bom andamento das atividades, a Prefeitura de Sinop, em conjunto com as forças de segurança, elaborou regras específicas. Não perca nenhum detalhe sobre este grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
O Festival de Praia do Festeja Sinop 2025 começa neste domingo (07) na Praia do Cortado, às margens do Rio Teles Pires, e segue nos dias 13 e 14 de setembro. A programação inclui shows regionais nos dois primeiros dias e encerra no dia 14 com a apresentação nacional do cantor Matheus Fernandes. O evento integra as comemorações dos 51 anos de Sinop e terá portões abertos às 8h, com permanência autorizada até às 17h. Para garantir a segurança e o bom andamento das atividades, a Prefeitura de Sinop, em conjunto com as forças de segurança, elaborou regras específicas.
Não perca nenhum detalhe sobre este grande evento! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: