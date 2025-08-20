Festival de Praia, Romaria e Torneio de Pesca estão mantidos em Sinop A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura de Sinop, responsável pela organização do Festival de Praia, Romaria Fluvial...

A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, da Prefeitura de Sinop, responsável pela organização do Festival de Praia, Romaria Fluvial e Torneio de Pesca, que ocorrerão durante o Festeja Sinop, evento que comemora o aniversário de 51 anos do município, comunica que todos os eventos no Rio Teles Pires estão mantidos e ocorrerão naturalmente como previsto. A abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Colíder (UHE-Colíder), não rebaixará o nível da água na Praia do Cortado.

