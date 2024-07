Festival de Robótica Educacional: Estudantes da Rede Estadual de Ensino se Preparam para Competição em Cuiabá

Alunos da Rede Estadual de Ensino participam, de 06 a 08 de agosto, do Festival de Robótica Educacional, nas dependências do Sesi Escola e no estacionamento do Sesi Papa, na Morada do Ouro. Participam do evento 52 equipes das 13 Diretorias Regionais de Educação (DREs).

