Festival de Teatro traz programação gratuita com espetáculos, intervenções artísticas e oficinas ao Cine Teatro Cuiabá

A 3ª edição do Festival de Teatro Luiz Carlos Ribeiro reunirá artistas, grupos e companhias de todo o Brasil em quatro dias de imersão teatral, entre quinta-feira e domingo ( 14 a 17.8), no Cine Teatro Cuiabá. Com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) via emenda parlamentar, o evento traz uma programação gratuita que inclui espetáculos teatrais, intervenções artísticas, rodas de conversas e oficinas para celebrar as artes cênicas.

