Festival Paralímpico em Cuiabá promove inclusão e revela talentos Era cedo, mas a energia já transbordava no Complexo Poliesportivo Dom Aquino. Na quadra, tênis de mesa. No tatame, judô. Do outro lado... Momento MT|Do R7 14/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 14/06/2025 - 19h36 )

Era cedo, mas a energia já transbordava no Complexo Poliesportivo Dom Aquino. Na quadra, tênis de mesa. No tatame, judô. Do outro lado, um grupo de crianças testava o arco e flecha com olhos brilhantes e corações pulsando forte. Em meio a elas, Benjamin, de 8 anos, com paralisia cerebral, ria alto após marcar um ponto no badminton adaptado. Ao redor, mães e pais assistiam com os olhos marejados. Aquela manhã de sábado não era apenas um evento — era um respiro de pertencimento, um grito de liberdade. Pela primeira vez, muitos daqueles pequenos puderam se ver como atletas, em igualdade, como tantos que brilham nas Paralimpíadas pelo Brasil — uma das maiores potências do mundo nesses jogos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre este evento transformador! Leia Mais em Momento MT: Várzea Grande renova parceria com Comitê Paralímpico Brasileiro

