Festival Paralímpico reuniu mais de 150 crianças e adolescentes em Lucas do Rio Verde

Lucas do Rio Verde sediou no último sábado (14), a primeira etapa do Festival Paralímpico Loterias Caixa. O evento teve como objetivo a interação entre os participantes, com ou sem deficiência, e o incentivo a iniciação a prática esportiva. Mais de 150 crianças e adolescentes, acompanhados dos professores, pais e familiares, participaram das atividades no ginásio Didé Martins. Foram ofertadas três modalidades para os participantes: paratletismo, voleibol sentado e parabadminton.

