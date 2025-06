Festival segue neste sábado e domingo na praça do Ipase Flores e plantas para todos os gostos e todos os bolsos. Evento traz o que há de melhor na agricultura familiar e no pequeno empreendedor... Momento MT|Do R7 14/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 14/06/2025 - 12h56 ) twitter

Flores e plantas para todos os gostos e todos os bolsos. Evento traz o que há de melhor na agricultura familiar e no pequeno empreendedor de Várzea Grande. O final de semana chegou e Várzea Grande traz uma opção de ponto de encontro para as famílias: o 1° Festival de Flores e Plantas de Várzea Grande, que está sendo realizado na Praça do Ipase, ao lado da UPA-Ipase, na Avenida Presidente Arthur Bernardes. A exposição vai até às 22h de hoje (14) e amanhã, domingo (15), das 8h às 12h.

