Fevereiro Laranja Pet: mês de conscientização sobre leucemia felina (FeLV) O Fevereiro Laranja Animal é uma campanha de conscientização voltada para a saúde dos animais, com foco na leucemia felina (FeLV).... Momento MT|Do R7 08/02/2025 - 12h45 (Atualizado em 08/02/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Fevereiro Laranja Animal é uma campanha de conscientização voltada para a saúde dos animais, com foco na leucemia felina (FeLV). A iniciativa busca informar os tutores sobre a importância do diagnóstico precoce, da vacinação e de cuidados essenciais para prevenir e controlar essa doença viral grave, que enfraquece o sistema imunológico dos gatos e pode causar complicações como anemia e câncer. A campanha também destaca práticas de manejo seguro, além de reforçar a importância de exames regulares para detectar a doença e melhorar a qualidade de vida dos animais. Saiba mais sobre a leucemia felina e como cuidar do seu gato consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Horto Florestal Tote Garcia passará por revitalização para receber o público

Projeto Camaradinha Aruandê terá oficinas gratuitas de capoeira, trança nagô e outras atividades

Prefeitura realiza primeira Feira da Agricultura Familiar em 2025