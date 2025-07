FICCO apreende drogas e equipamentos usados por traficantes em Ilhéus/BA

Ilhéus/BA. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (17/7), uma operação para combater o tráfico de drogas na localidade conhecida como Alto do Carvalho, no município de Ilhéus/BA. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Poder Judiciário com base em investigações que indicam atuação do tráfico na região e o uso de imóveis para armazenamento de entorpecentes e instalação de câmeras clandestinas para monitorar a movimentação policial.

