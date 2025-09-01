FICCO-ILHÉUS apreende armas, drogas e munições durante operação integrada em Aurelino Leal Ilhéus/BA. Uma operação integrada das Forças de Segurança resultou na apreensão de armamento, drogas e munições, na manhã da última...

Ilhéus/BA. Uma operação integrada das Forças de Segurança resultou na apreensão de armamento, drogas e munições, na manhã da última sexta-feira (29/8), no distrito de Laje do Banco, zona rural de Aurelino Leal. A ação fez parte da Operação Lealdade e contou com a atuação conjunta da FICCO/Ilhéus, Rondesp Sul, 61ª CIPM, CIPRv/Itabuna e Polícia Civil/BA.

