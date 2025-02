FICCO/AM apreende 48 quilos de drogas no interior do Amazonas Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM), em parceria com a Base Arpão I, da Secretaria de...

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM), em parceria com a Base Arpão I, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, realizou, no dia 20/1, uma importante apreensão de entorpecentes durante a fiscalização em embarcações, que têm como objetivo intensificar o combate ao tráfico de drogas na região.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: