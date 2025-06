FICCO/AM apreende mais de 6 toneladas de entorpecentes transportados em lancha usada por facção criminosa na Amazônia Manacapuru/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu no domingo (1/6), na região do rio...

Manacapuru/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu no domingo (1/6), na região do rio Solimões, proximidades de Manacapuru/AM, uma embarcação de grande porte utilizada no transporte de entorpecentes, contendo aproximadamente 6 toneladas de material entorpecente, além de armamento de grosso calibre e munições.

