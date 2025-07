FICCO/AM cumpre mandados contra logística criminosa em operação integrada em Maceió Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM) deflagrou, no dia 3/7 , a 4ª Fase da Operação Torre... Momento MT|Do R7 03/07/2025 - 15h36 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h36 ) twitter

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO/AM) deflagrou, no dia 3/7 , a 4ª Fase da Operação Torre, com o objetivo de dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, na cidade de Maceió/AL, no âmbito de uma investigação que apura a atuação da logística criminosa dentro do sistema prisional do Amazonas, com a disseminação de ordens internas e articulação entre presos e o alto escalão da organização.

