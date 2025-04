FICCO/AM e PM/PA combatem tráfico interestadual de drogas Almerim/Pará. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Amazonas (FICCO/AM) e a Polícia Militar do Pará apreenderam... Momento MT|Do R7 14/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 14/04/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Almerim/Pará. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Amazonas (FICCO/AM) e a Polícia Militar do Pará apreenderam uma carga de drogas, durante uma operação fluvial realizada na divisa entre os municípios de Prainha e Almeirim, no rio Amazonas, no último domingo (13/4). A ação de cooperação entre os dois estados resultou nas apreensões de 194 kg de drogas, além de dois fuzis, munições e uma lancha. Os entorpecentes estavam em uma embarcação que havia saído do Amazonas com destino ao Pará, utilizando as rotas fluviais da região amazônica. Saiba mais sobre essa importante operação no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Percurso da Corrida do Legislativo Cuiabano recebe “pente fino” da Limpurb

Sine Municipal de Cuiabá passa a funcionar em novo endereço

Cidade Limpa: Limpurb intensifica trabalhos em avenidas principais da capital