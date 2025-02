FICCO/AM intercepta lancha carregada com entorpecentes, armamento pesado e munições no Rio Solimões Manaus/AM. A FICCO/AM interceptou, no dia 24/1, entre os municípios de Anamã e Manacapuru, uma lancha carregada com entorpecentes,...

Momento MT|Do R7 25/01/2025 - 23h28 (Atualizado em 25/01/2025 - 23h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share