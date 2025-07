FICCO/AM prende em flagrante de indivíduo armazenando 165 kg de material entorpecente Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas – FICCO/AM realizou a prisão em flagrante de um indivíduo armazenando... Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h37 ) twitter

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas – FICCO/AM realizou a prisão em flagrante de um indivíduo armazenando grande quantidade de substância entorpecente em Manaus. A ação teve início após o recebimento de denúncia anônima encaminhada ao canal oficial da FICCO/AM, relatando que indivíduos estariam descarregando diversos sacos suspeitos no interior de um imóvel.

