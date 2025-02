FICCO/AM prende em flagrante dois suspeitos de integrarem organização criminosa no Amazonas

Momento MT |Do R7

Manaus/AM. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Amazonas (FICCO-AM) prendeu em flagrante, em 21/1, dois indivíduos, por porte ilegal de armas e munições de uso restrito. Eles portavam duas pistolas calibre 45 e 9 munições do mesmo calibre foram detidos após ação desencadeada com base em monitoramento que apontava para a presença de pessoas armadas em um conjunto habitacional, em Manaus. Durante a abordagem policial, ambos tentaram fugir, mas foram rapidamente detidos.

