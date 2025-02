FICCO/AP prende advogado suspeito de atuar como “pombo-correio” para facção criminosa no Amapá Macapá/AP. Na manhã desta sexta-feira (21/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP), deflagrou a Operação...

Macapá/AP. Na manhã desta sexta-feira (21/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amapá (FICCO/AP), deflagrou a Operação Columba, com o objetivo de investigar a suposta atuação de um advogado como intermediário de comunicações entre duas das principais lideranças de uma facção criminosa atuante na capital amapaense e região, sendo que uma delas encontra-se preso no presídio de segurança máxima do estado.

