FICCO/BA e PCMG capturam integrantes de facção criminosa de MG no interior da Bahia Salvador/BA. Nesta quarta-feira (20/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia – FICCO/BA realizou uma ação integrada... Momento MT|Do R7 20/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salvador/BA. Nesta quarta-feira (20/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Bahia – FICCO/BA realizou uma ação integrada com a Polícia Civil de Minas Gerais, que resultou na captura de três foragidos da justiça mineira. Os criminosos foram presos na zona rural do município de Jacobina/BA, sendo apreendidos uma moto e um carro, ambos com suspeitas de clonagem. Os três homens, naturais de Minas Gerais, possuíam mandados de prisão por assassinatos cometidos na cidade mineira de Pirapora. As investigações apontam que os indivíduos cobravam valores para executar pessoas. No estado da Bahia, estavam atuando com cobrança de dívidas, sendo contratados por empresários da região. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF, PC e PM recuperam em Foz do Iguaçu veículo furtado

Sorrisenses compartilham práticas de cuidado em Saúde Mental em Congresso Internacional

Corpo de Bombeiros socorre motociclista ferido em acidente com carreta