FICCO/CE apreende armas de fogo em Pacajus/CE Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) apreendeu, nesta segunda-feira (11/8), duas armas...

Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) apreendeu, nesta segunda-feira (11/8), duas armas de fogo de uso restrito no município de Pacajus, Região Metropolitana de Fortaleza. Os policiais identificaram a localização de um suspeito que estaria em posse de armas e drogas. Ao perceber a aproximação das equipes, o indivíduo fugiu, deixando para trás um fuzil calibre 5,56, municiado com um cartucho, e uma pistola calibre .40.

Para mais detalhes sobre essa operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: