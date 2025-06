FICCO/CE realiza prisões de oito foragidos da Justiça no mês de junho Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) realizou, ao longo do mês de junho, ações que resultaram...

Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) realizou, ao longo do mês de junho, ações que resultaram na prisão de oito foragidos da Justiça, com mandados em aberto por crimes como homicídio, estupro de vulnerável, roubo, furto, lesão corporal e organização criminosa. As operações ocorreram em diferentes regiões do estado e contaram com apoio de forças de segurança estaduais e interestaduais.

Saiba mais sobre essas prisões e o trabalho da FICCO/CE consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: