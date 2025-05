FICCO/DF cumpre 30 mandados de prisão preventiva contra integrantes de facções

Brasília/DF. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal – FICCO/DF – deflagrou, nesta terça feira (6/5), a Operação Akainku, com a finalidade de desarticulação de núcleos de organização criminosa com atuação dentro e fora do sistema prisional, em especial de suas lideranças, que buscavam fortalecer uma aliança entre facções para dominar a região do Distrito Federal e cidades do entorno.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: