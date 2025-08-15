FICCO/DF prende líder de quadrilha de roubos e furtos em Taguatinga/DF Brasília/DF. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) prendeu, no início da noite desta quinta...

Brasília/DF. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) prendeu, no início da noite desta quinta-feira (14/8), em Taguatinga/DF, um foragido da justiça. Foragido desde maio de 2024, ele liderava uma quadrilha especializada em roubos e furtos a postos de combustíveis, agências bancárias e unidades dos Correios, havia sido condenado a mais de 38 anos de reclusão, pelos crimes de roubo, furto, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. No momento da prisão, ele portava uma CNH falsa.

