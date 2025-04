FICCO/GO deflagra operação contra tráfico de drogas

Momento MT |Do R7

Goiânia/GO. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado de Goiás (FICCO/GO) deflagrou, nesta quarta-feira (3/4), a Operação Fractura, com o objetivo de combater os crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e associação criminosa no estado de Goiás. A ação foi desencadeada após a análise de provas obtidas durante a Operação Blindagem, realizada em setembro de 2024.

