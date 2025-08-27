FICCO/GO, em ação conjunta, prende foragido envolvido em crimes do “Novo Cangaço” Goiânia/GO. Nesta quarta-feira (27/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO), em conjunto com a FICCO...

Goiânia/GO. Nesta quarta-feira (27/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Goiás (FICCO/GO), em conjunto com a FICCO/TO, deflagrou uma operação que resultou na prisão de um indivíduo foragido do sistema prisional de Pedrinhas/MA desde 2017. O foragido possuía mandado de prisão com sentença definitiva e é apontado como responsável por diversos crimes contra o patrimônio, conhecidos como “novo cangaço”, tendo participação comprovada em assaltos a bancos nas cidades de Uruçui/MA, Água Branca/MA, Serra Negra/MA, Baião/PA e Buriticupu/MA.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: