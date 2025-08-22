FICCO/ILHÉUS cumpre mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado em Canavieiras/BA Ilhéus/BA. Na manhã desta sexta-feira (22/8), em atenção à operação de combate aos crimes contra a vida, a FICCO/ILHÉUS em conjunto...

Ilhéus/BA. Na manhã desta sexta-feira (22/8), em atenção à operação de combate aos crimes contra a vida, a FICCO/ILHÉUS em conjunto com policiais da 71 CIPM e CPR-S, efetuaram diversas diligências policiais avistando e identificado em via pública indivíduo que estava com mandado de prisão em aberto, por homicídio qualificado.

