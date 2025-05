FICCO/Ilhéus deflagra operação contra tráfico de drogas na Bahia

Momento MT |Do R7

Ilhéus/BA. Nesta quinta-feira (22/5), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) apreendeu drogas durante a operação Força Total, em um veículo que transitava no município de Itabuna/BA. Na ação, foram apreendidos 5 kg de cocaína, 1 kg de maconha, um rádio comunicador, cinco balanças de precisão, uma máquina de cartão, diversas embalagens para acondicionamento de drogas e um pingente com possível menção a facção criminosa. Todo o material foi apresentado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas medidas legais cabíveis.

