FICCO/Ilhéus, PM/BA e PC/BA, em operação integrada, cumprem mandados judiciais em Aurelino Leal Ilhéus/BA – Na manhã desta sexta-feira (22/8), foi deflagrada a Operação Lealdade, ação conjunta das forças de segurança que resultou...

Ilhéus/BA – Na manhã desta sexta-feira (22/8), foi deflagrada a Operação Lealdade, ação conjunta das forças de segurança que resultou no cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pela Justiça Criminal de Ubaitaba. A operação que contou com a participação da FICCO/Ilhéus, CIPT/Rondesp Sul, CIPRv/Itabuna, CIPE/Cacaueira, 61ª CIPM e Polícia Civil, teve como foco indivíduos investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

