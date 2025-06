FICCO/Ilhéus prende foragido na Bahia Ilhéus/BA. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) efetuou a prisão de um foragido da Justiça, através... Momento MT|Do R7 30/06/2025 - 18h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 18h56 ) twitter

Ilhéus/BA. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus (FICCO/Ilhéus) efetuou a prisão de um foragido da Justiça, através das câmeras de identificação facial, durante os festejos do “Itapedro”, em Itabuna/BA, no último domingo (29/6). O indivíduo tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, de armas e de associação criminosa e estava foragido desde então, após o cumprimento de mandado de busca na sua residência. Após o homem ser identificado, os policiais foram acionados através do Centro Integrado de Comando e Controle Móvel, instalado na Arena Zé Cachoeira/BA. Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: MPMT denuncia mais dois policiais militares por assassinato de advogado

