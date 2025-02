FICCO/Ilhéus prende foragido por violência doméstica

Momento MT |Do R7

Ilhéus/BA. Nesta terça-feira (11/2), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (FICCO/Ilhéus), cumpriu um mandado de prisão contra foragido pelo crime de violência doméstica, com condenação transitada em julgado. A ação ocorreu na localidade do Mamoan, no litoral norte da cidade de Ilhéus/BA.

Saiba mais sobre essa importante ação da FICCO/Ilhéus e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: