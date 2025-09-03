Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FICCO/Ilhéus prende suspeito de homicídio qualificado

Ilhéus/BA. Na noite de segunda-feira (1º/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), em operação conjunta...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Ilhéus/BA. Na noite de segunda-feira (1º/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), em operação conjunta com policiais militares da 71ª CIPM e com apoio da CPR-S, cumpriu mandado de prisão em aberto contra um investigado pelo crime de homicídio qualificado.

Para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.