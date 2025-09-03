FICCO/Ilhéus prende suspeito de homicídio qualificado Ilhéus/BA. Na noite de segunda-feira (1º/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), em operação conjunta...

Ilhéus/BA. Na noite de segunda-feira (1º/9), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/Ilhéus), em operação conjunta com policiais militares da 71ª CIPM e com apoio da CPR-S, cumpriu mandado de prisão em aberto contra um investigado pelo crime de homicídio qualificado.

