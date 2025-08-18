Logo R7.com
FICCO/Ilhéus recupera veículo roubado em Itacaré/BA

Momento MT

Momento MT|Do R7

Ilhéus/BA. Na última quinta-feira (14/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus – FICCO/Ilhéus, em operação conjunta com a 72ªCIPM/BA, recuperou um veículo roubado, no município de Itacaré/BA. Com base em informações de inteligência levantadas pela FICCO/Ilhéus, o veículo foi identificado e verificou-se restrição para furto/roubo. Na abordagem foi constada a veracidade do fato.

