FICCO/Ilhéus recupera veículo roubado em Itacaré/BA
Ilhéus/BA. Na última quinta-feira (14/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus – FICCO/Ilhéus, em operação conjunta...
Ilhéus/BA. Na última quinta-feira (14/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus – FICCO/Ilhéus, em operação conjunta com a 72ªCIPM/BA, recuperou um veículo roubado, no município de Itacaré/BA. Com base em informações de inteligência levantadas pela FICCO/Ilhéus, o veículo foi identificado e verificou-se restrição para furto/roubo. Na abordagem foi constada a veracidade do fato. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT:
Ilhéus/BA. Na última quinta-feira (14/8), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Ilhéus – FICCO/Ilhéus, em operação conjunta com a 72ªCIPM/BA, recuperou um veículo roubado, no município de Itacaré/BA. Com base em informações de inteligência levantadas pela FICCO/Ilhéus, o veículo foi identificado e verificou-se restrição para furto/roubo. Na abordagem foi constada a veracidade do fato.
Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT: