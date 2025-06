FICCO/MG apreende 1 tonelada de drogas em Prata/MG

Uberlândia/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG), prendeu, nesta quinta-feira (26/6), em Prata/MG, um homem que transportava aproximadamente 1 tonelada de maconha em um veículo roubado e com placas clonadas. De acordo com as investigações, o suspeito retirou a droga no Paraguai e a transportaria até a cidade de Uberlândia/MG, recebendo parte do entorpecente como pagamento pelo transporte.

