FICCO/MG deflagra operação para combater o tráfico interestadual de drogas em Minas Gerais

Uberlândia/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta terça-feira (29/7), a Operação Off Road com o objetivo de reprimir o tráfico interestadual de drogas em Uberlândia. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão, ambos expedidos pela Vara Única da Justiça Estadual da Comarca de Prata/MG. A operação é um desdobramento da prisão em flagrante de um homem que transportava cerca de uma tonelada de droga em um veículo roubado, ocorrida em junho na região de Prata/MG. O avanço da investigação permitiu a identificação de outro envolvido no crime.

