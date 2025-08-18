Logo R7.com
FICCO/MG faz operação contra comércio ilegal de arma de fogo

Momento MT

Momento MT|Do R7

Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) deflagrou, nesta segunda-feira (18/8), a Operação Senhores da Guerra, voltada ao combate de uma organização criminosa ativa em Governador Valadares, responsável por abastecer gangues rivais com armas, munições e coletes balísticos.

