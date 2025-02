FICCO/MG prende dois foragidos da Justiça

Governador Valadares/MG. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) prendeu, nesta segunda-feira (11/2), dois foragidos em ações coordenadas com outras forças policiais. Em Cariacica/ES, um homem foi capturado por suspeita de envolvimento em homicídios ligados a facções criminosas em Governador Valadares/MG. A ação contou com apoio da Inteligência da PMMG, da Delegacia de Homicídios e da PMES. Já na zona rural de Reduto/MG, outro foragido foi preso por ameaças no contexto de violência doméstica. Com ele, foi apreendida uma arma municiada. A FICCO/MG é coordenada pela PF e composta por PMMG, PCMG e PPMG.

Saiba mais sobre essas prisões e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: