Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

FICCO/MS combate lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa em Campo Grande/MS

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS deflagrou, nesta quinta-feira (21...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS deflagrou, nesta quinta-feira (21/8), a Operação Fruto Envenenado, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Campo Grande. A ação teve como objetivo também o bloqueio de mais de R$ 2,7 milhões, valores que seriam provenientes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.