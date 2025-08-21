FICCO/MS combate lavagem de dinheiro ligada a facção criminosa em Campo Grande/MS Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS deflagrou, nesta quinta-feira (21... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 10h39 (Atualizado em 21/08/2025 - 10h39 ) twitter

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul – FICCO/MS deflagrou, nesta quinta-feira (21/8), a Operação Fruto Envenenado, com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão em Campo Grande. A ação teve como objetivo também o bloqueio de mais de R$ 2,7 milhões, valores que seriam provenientes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação! Leia Mais em Momento MT: PF deflagra operação para combater fraudes em financiamentos habitacionais

