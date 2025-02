FICCO/MS em ação conjunta prende foragido por tráfico de drogas

Momento MT |Do R7

Campo Grande/MS. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso do Sul (FICCO/DRPJ/MS) e a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, prenderam nesta segunda-feira (25/1), em Nova Andradina, indivíduo foragido da justiça que possuía em seu desfavor mandado de prisão pela prática do crime de tráfico de drogas.

