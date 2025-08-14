FICCO/MT combate o tráfico de drogas em Mato Grosso Cuiabá/MT. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MT) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14/8), a terceira fase...

Cuiabá/MT. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MT) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (14/8), a terceira fase da Operação Asfixia com o objetivo de combater o tráfico de drogas, roubos e homicídios em Sorriso/MT. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva contra um grupo suspeito de distribuir e revender entorpecentes.

