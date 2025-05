FICCO/PE prende duas mulheres durante operação contra o tráfico de drogas no Nordeste

Recife/PE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) deflagrou, nesta sexta-feira (16/5), a Operação Conexão Cuiabá, com objetivo de desarticular atividades de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro praticadas por uma organização criminosa com atuação em diversas cidades do Nordeste e Centro-Oeste do país. As ações ocorreram nos municípios de Camaragibe, Carpina e São Lourenço da Mata, em Pernambuco, e em João Pessoa, na Paraíba.

