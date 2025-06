FICCO/PI deflagra operação contra organização criminosa no Piauí Parnaíba/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí – FICCO/PI deflagrou nesta quarta-feira (18/6) a Operação Arcano...

Parnaíba/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí – FICCO/PI deflagrou nesta quarta-feira (18/6) a Operação Arcano IV, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com atuação na região central do estado. Ao todo, foram cumpridos 13 mandados judiciais expedidos pela Central de Inquéritos de Parnaíba/PI, sendo 9 mandados de prisão temporária e 4 de busca e apreensão, nos municípios de São João da Serra, José de Freitas e Teresina.

