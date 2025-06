FICCO/PI e PMSC prendem lider de facção criminosa em Penha/SC

Momento MT |Do R7

Teresina/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Piauí – FICCO/PI, em ação conjunta com a Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC, prendeu, na tarde desta quinta-feira (12/6), na cidade de Penha/SC, um homem apontado como liderança de facção criminosa e foragido da Justiça do Piauí.

