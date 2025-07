FICCO/PI prende foragido do DF por homicídio e furto Parnaíba/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí (FICCO/PI) prendeu um homem foragido da Justiça do Distrito...

Parnaíba/PI. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Piauí (FICCO/PI) prendeu um homem foragido da Justiça do Distrito Federal, na última quarta-feira (9/7), em Parnaíba/PI. As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que identificou o suspeito e executou sua prisão preventiva. O homem era procurado pelos crimes de homicídio qualificado e furto, que ocorreu em maio de 2025. Diante dos fatos, o indivíduo permanecerá à disposição da Justiça para os procedimento cabíveis.

