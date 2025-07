FICCO/PR apreende 110 kg de drogas no Paraná Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) apreendeu mais de 110 kg de maconha no último...

Foz do Iguaçu/PR. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR) apreendeu mais de 110 kg de maconha no último sábado (19/7), no município de Francisco Beltrão/PR. Durante patrulhamento, as equipes localizaram um veículo estacionado em via pública que continha dezenas de fardos da droga. O condutor não foi localizado.

